В Петербурге объявлен конкурс на проектирование веломаршрутов

В Петербурге во второй половине апреля 2018 года на нескольких улицах появятся велодорожки.

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на лучший проект веломаршрутов в рамках общественной инициативы "Твой бюджет". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В Комитете отметили, что на сайте государственных закупок опубликованы все необходимые документы. Также сообщается, что в будущем возможное создание еще двух веломаршрутов в Санкт-Петербурге. А именно в Василеостровском и Адмиралтейском районах, которые были выделены в рамках общественной инициативы "Твой бюджет" в прошлом году. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Кроме того, представители комитета уточнили, что в соответствии с техническим заданием подрядчику необходимо подготовить проект размещения велосипедных маршрутов от станции метро "Адмиралтейская" до Новой Голландии, а также на Васильевском острове. Результаты конкурсных процедур будут известны в апреле 2018 года.

Реализация проекта велодорожек будет на следующих улицах:

- "набережная Адмиралтейского канала – Гороховая улица" (1,9 км);

- "Большой проспект В.О. от 1-й линии В.О. до Наличной улицы" (3,3 км).