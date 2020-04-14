"Теремок" в июле откроет в Петербурге фуд-траки с блинами

Первая мобильная точно питания будет работать у "Питерлэнда".

Сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" открывает в Петербурге первый фуд-трак. Мобильная точка общепита должна заработать у "Питерлэнда" в Приморском районе уже в июле.

В случае, если эксперимент покажет удачные результаты, в будущем установят ещё 5-10 фуд-траков в разных локациях города. По словам представителя компании Ирины Бондарюк, один фуд-трак обошелся около 1,5 млн рублей, не учитывая цену за оборудование. Также уточняется, что меню в таких кафе будет сокращено.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроются еще две точки "Теремка".

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