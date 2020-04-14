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В Петербурге откроются еще две точки "Теремка"
Сегодня, 17:38
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В Петербурге откроются еще две точки "Теремка"

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На открытие двух заведений потратят 60 миллионов рублей.

Сеть ресторанов "Теремок" расширяется: на Васильевском острове в Петербурге и Гатчине появятся две новые точки, концепция которых будет соответствовать историческому назначению зданий, передает пресс-служба компаний.

Средства, а именно 60 миллионов рублей, выделит компания и один из арендодателей ресторана. Отмечается, что концепция отразит историю локации. Так, в Гатчине ресторан оформят под усадьбу, а петербуржцы смогут увидеть рисунок трехмачтовой галеры "Двина".

Всего в Петербурге 99 ресторанов и 47 уличных киосков сети.

Ранее мы писали, что исполнение областного бюджета-2020 обсудят на публичных слушаниях.

Фото: pixabay

Теги: теремок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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