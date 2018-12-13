"Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга

К новому отопительному сезону будут готовиться в Кировском, Центральном и Адмиралтейском районах.

Во вторник, 28 мая, в Петербурге пройдут очередные испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Как рассказали Piter.TV в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", испытания затронут три района города: Кировский, Адмиралтейский и Центральный.

В Кировском районе проверки пройдут на тепловых сетях, расположенных на различных улицах и переулках. В частности, испытания затронут Балтийскую, Баррикадную улицу, улицы Белоусова, Возрождения, Гладкова, Губина, Зенитчиков, Зои Космодемьянской, Ивана Черных и Калинина.

Следить будут и за Кемеровской улицей, улицами Корнеева и Косинова, Кронштадтской улицей, Лермонтовским и Майковым переулками, улицами Маршала Говорова, Метростроевцев, Молодежным переулком, улицей Трефолева и другими локациями, указанными на карте.

В Адмиралтейском районе в зоне испытания теплосетей окажутся: Бумажная и Перекопская улицы, Нарвский проспект, набережная Бумажного канала, улица Шкапина (д. №№2, 4, 6, 8, 10, 18, 22-24, 28-30, 32-34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 51), участок набережной Обводного канала (д. №№122-132, №№175-233), Рижский проспект, Старо-Петергофский проспект, Дерптский переулок, Галерная улица, площадь Труда, участок наб. канала Грибоедова (по нечетной стороне от Львиного пер. до Лермонтовского пр.), Английская набережная, Исаакиевская площадь, участок Вознесенского пр. (от Исаакиевской пл. до Адмиралтейского пр.), участок Большой Морской ул. (от Исаакиевской пл. до наб. Крюкова канала), Адмиралтейская набережная, и другие улицы и переулки.

В Центральном районе испытания пройдут на Гороховой улице, Адмиралтейском и Невском проспектах, Малой Морской улице, у д. №38 по Миллионной улице, а также у Дворцовой площади (участок от д. №4 до Адмиралтейского проезда).

Фото: Pixabay, "Теплосеть"