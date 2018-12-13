"Теплосеть": В домах у Большой Морской не пропала горячая вода

В компании прокомментировали недавний инцидент в Адмиралтейском районе Петербурга.

Piter.TV cтала известна официальая реакция на инцидент 15 мая. Как нам рассказали в "Теплосети", у дома №31 по Большой Морской улице было обнаружено технологическое нарушение.

"В настоящее время специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обеспечили меры безопасности и приступили к организации проведения ремонтных работ. На обеспечение ГВС близлежащих зданий дефект не повлиял" - отметили в компании.

Напомним, видеозапись прорыва появилась в распоряжении Piter.TV днем 15 мая. Очевидцы рассказали, что из-за дефекта конструкции на асфальт и землю растекался кипяток. Сообщений о пострадавших нет.