"Теплосеть Петербурга" завершила работы по повышению надежности тепломагистрали "Московская"

Специалисты смонтировали и подключили 1207 метров временного трубопровода, проходящего по Белградской улице.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" завершила работы по повышению надежности тепломагистрали "Московская". Данные мероприятия повысят надежность системы теплоснабжения для 1601 здания Московского и Фрунзенского районов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты смонтировали и подключили 1207 метров временного трубопровода, проходящего по Белградской улице (от улицы Димитрова до Альпийского переулка). Новая схема повысит надежность снабжения теплом и горячей водой жителей двух районов в период перекладки 1369 метров изношенных коммуникаций.



Полная реконструкция тепловых сетей намечена на IV квартал 2022 года.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"