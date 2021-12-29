"Теплосеть" Петербурга провела первые в 2022 году противоаварийные учения

Тренировка проходила в Новом Девяткино.

Во вторник, 15 февраля, в Новом Девяткино прошла первая в этом году противоаварийная тренировка АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по отработке оперативного взаимодействия аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами Всеволожского района Ленинградской области при устранении условного технологического нарушения на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сценарию, специалист Центра обработки вызовов "004" сообщает в диспетчерскую службу Общества о парении с вытеканием горячей воды на проезжую часть по адресу улица Школьная, дом 11. По условиям, температура воздуха составила -15 градусов.

Специалисты прибыли на место и приступили к обеспечению мер безопасности, работая с дополнительными подразделениями.

Отмечается, что была задействована современная техника, в том числе вездеход-амфибия "Викинг" и специальные аварийно-спасательные машины,

Дефект удалось устранить в нормативные сроки.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"