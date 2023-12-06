"Технопарк Санкт-Петербурга" является региональным институтом инновационного развития, все подразделения которого связаны с беспилотными технологиями.

"Технопарк Санкт-Петербурга" получил статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Он станет одной из пяти площадок, на которых будет проходить реализация национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Это следует из приказа Минпромторга, пишет "Петербургский дневник".

Программа развития беспилотной авиации в Санкт-Петербурге до 2030 года была разработана в 2023 году. В Северной столице находятся 30% компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем (БАС).

"Технопарк Санкт-Петербурга" является региональным институтом инновационного развития, все подразделения которого связаны с беспилотными технологиями. Технопарк стал одним из первых, кто представил концепцию создания научно-производственного центра по производству дронов.

Многие резиденты и партнеры Технопарка специализируются в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Технопарк обладает современным высокотехнологичным оборудованием, опытом работы с передовыми технологиями, а также развитыми связями с университетами, научно-производственными объединениями и инжиниринговыми центрами.

Генеральный директор "Технопарка Санкт-Петербурга" Олег Якимов отметил, что в последнее время Технопарк активно работает в направлении развития беспилотных технологий.

Фото: пресс-служба "Технопарка Санкт-Петербург"