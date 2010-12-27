На страже "Технологического института" встанет собака Тея

На станции "Технологический институт " появился новый необычный "сотрудник".

До 21 декабря на станции “Технологический институт” будет работать собака по кличке Тея. Такой контракт заключили представители ГУПА петербургского метрополитена и Фонда “Доброе сердце”.

Животное способно находить тротил, гексоген, порох, селитру и другие опасные или взрывчатые вещества. Отмечается, что Тея уже приступила к своим обязанностям.

Основная задача собаки - помогать сотрудникам при досмотре багажа пассажиров, а также проверять с кинологом вестибюли станции. Увидеть “охранницу” можно с 8 утра до 20 часов вечера. За работу владельцы Теи получат 700 тысяч рублей.