"Технологический институт" будут реставрировать до 2020 года

Реконструкция "Технологического института" будет длиться 2 года.

По планам, реконструкция вестибюля станции "Технологический институт – 1" начнется в апреле текущего года. Также в ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. Стоимость объекта – 1,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 29 января завершилась экспертиза проекта реконструкции вестибюля метрополитена "Технологический институт – 1", который был разработан ОАО "Леметрогпитротранс". По результатам проверки проект получил положительное заключение. Проверяющая организация оценила предложенные варианты технических решений и сметную стоимость реконструкции.

Реконструкция необходима из-за неудовлетворения нынешним состоянием вестибюля, в результате чего будет обновлен ряд конструкций, заменят три старых эскалаторов на четыре новых и частично будут заменены конструкции наклонного хода и вестибюля станции. Работы должны закончиться в 2020 году.