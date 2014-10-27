"ТАНЦЫ" на ТНТ 4 сезон 5 выпуск: 17-летний юноша покорил Денисову

Piter.TV расскажет что было в новом выпуске шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Кому посчастливилось попасть в следующий этап , а кто огорчил судей на кастинге в Воронеже.

16 сентября в эфир вышел 5 выпуск шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, на этот раз кастинг проходил в Воронеже. Членами жюри была знаменитая троица: Татьяна Денисова, Сергей Светлаков и Мигель.

Первый участник танцевал в стиле поппинг, ему удалось запомниться не только своим номером, но и дерзким характером. Он позволил себе пошутить над Светлаковым, что Сергею, заметно, не понравилось. Однако Татьяна была в восторге от молодого танцора.

Андрей Повозников заставил судей задуматься, но и ему удалось пробраться в следующий этап. Отметим, что кандидат рассматривался в команду Татьяны, однако танцор заявил, что хочет к Мигелю, в результате тот открыл дверь в свою команду.

Следующие два участника "пролетели" мимо. Уверенная в себе девушка удивила судей своей неподготовленности к проекту, а юноша композицией, которую танцуют дети 8 лет. От девушки пришли в шок Татьяна и Сергей. Танцовщица умудрилась обидеть доброго Светлакова.Она покинула сцену, не дождавшись его мнения. А от молодого человека в ярости остался Мигель. Всем последующим участником также не удавалось доказать судьям, что они достойны данного проекта.

Спустя множество участников члены жюри остановились на Марии Дружининой из Южно-Сахалинска, этой танцовщице удалось внушить жюри, что она достойна шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Александр из Воронежа со стилем "Локинг" поразил Мигеля. Наставник признался, что приятно удивлен танцем участника, хотя сам к этому жанру танца относится настороженно.

Далее на сцену вышла уже принимавшая ранее участие в шоу "ТАНЦЫ". На этот раз Лилия уверенна в себе, а также заявила, что пришла конкретно к Денисовой. Пришла и прошла в следующий этап. А вот танцор из Москвы заставил Мигеля и Татьяну поспорить между собой. В итоге Мигель дал шанс участнику показать свои способности в следующих этапах кастинга.

Принимавший ранее участник в этом проекте пришел во второй раз попробовать себя. Известно, что в предыдущем сезоне его пропустили во второй этап кастинга из-за Дня рождения. Но танцор утверждает, что в этот раз он основательно подготовился, а главная цель юноши - понравится Татьяне. 17-летнему молодому человеку это удалось и теперь он участник шоу "ТАНЦЫ".

Пожалуй самым ярким номером этого выпуска стал дует Алексея и Мурата, который показал не просто танец, а целый спектакль. Впервые в этом проекте брейкинг исполнялся под стихотворение, который читал напарник в живую.

Видео, фото: Танцы на ТНТ, скриншот