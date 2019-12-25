"Тампа" уступила "Флориде" в третьем матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:5.

"Тампа" уступила "Флориде" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 6%5 в овертайме. От победителей отметились на 5,8, 33, 42, 57 и 66 минутах Сэм Беннетт, Радко Гудас, Алекс Веннберг , Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг, Райан Ломберг. В составе "Тампы" шайбы в ворота соперников забросили на 5, 22, 26, 35 и 39 минутах Стивен Стэмкос, Энтони Сирелли, Росс Колтон, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Российский форвард из "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом нападающий отличился в третьей игре подряд. Спортсмен набрал 100-е очко (38 забитых голов и 62 голевых передачи) в рамках плей-офф НХЛ. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 41 бросок по воротам. Его соотечественник Михаил Сергачев не отличился в рамках игры. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский появился на льду перед началом третьего периода. Он совершил девять сейвов и не пропустил ни одной шайбы.

Сейчас "Тампа" ведет в серии до четырех побед с итогом 2-1. Еще один матч пройдет 22 мая. По результату регулярного турнира команда находится на третьем месте в списке Центрального дивизиона, а "Флорида" занимает вторую позицию рейтинга.

"Тампа" обыграла "Флориду" в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

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