Таблетки с "Елизаровской" привели подростка в больницу

Предполагается, что это было психотропное вещество.

Вечером в пятницу, 13 августа с острым отравлением неизвестными психотропными веществами в Детскую городскую больницу №5 был отправлен 13-летний подросток. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал сам пострадавший, днем в пятницу у станции метро "Елизаровская" неизвестный дал ему "какие-то" таблетки. Принятый "подарок" подросток употребил в количестве 10 штук. На данный момент обстоятельства случившегося уточняются.

В мае мы сообщали о том, как из-за недосмотра родителей 4-летний ребенок отравился таблетками.

Фото: Piter.tv