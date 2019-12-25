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Таблетки с "Елизаровской" привели подростка в больницу
Сегодня, 11:55
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Таблетки с "Елизаровской" привели подростка в больницу

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Предполагается, что это было психотропное вещество.

Вечером в пятницу, 13 августа с острым отравлением неизвестными психотропными веществами в Детскую городскую больницу №5 был отправлен 13-летний подросток. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

Как рассказал сам пострадавший, днем в пятницу у станции метро "Елизаровская" неизвестный дал ему "какие-то" таблетки. Принятый "подарок" подросток употребил в количестве 10 штук. На данный момент обстоятельства случившегося уточняются.

В мае мы сообщали о том, как из-за недосмотра родителей 4-летний ребенок отравился таблетками.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, елизаровская, отравление
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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