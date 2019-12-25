Четырехлетний ребенок отравился таблетками в квартире на 5-ой Красноармейской

В Петербурге четырехлетний малыш отравился таблетками по недосмотру родителей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию из ДГБ №19 поступила телефонограмма. В ней говорилось, что из квартиры дома по 5-ой Красноармейской улице с острым пероральным отравлением был госпитализирован 4-летний мальчик.
Обстоятельства происшествия: по недосмотру родителей съел таблетки. Семья на учете в ПДН не состоит.
Накануне студентка колледжа Петербургской моды отравилась таблетками в коммунальной квартире.
Фото: pixabay
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