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Четырехлетний ребенок отравился таблетками в квартире на 5-ой Красноармейской
Сегодня, 8:52
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nastya960

Четырехлетний ребенок отравился таблетками в квартире на 5-ой Красноармейской

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Он съел таблетки по недосмотру родителей.

В Петербурге четырехлетний малыш отравился таблетками по недосмотру родителей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию из ДГБ №19 поступила телефонограмма. В ней говорилось, что из квартиры дома по 5-ой Красноармейской улице с острым пероральным отравлением был госпитализирован 4-летний мальчик.

Обстоятельства происшествия: по недосмотру родителей съел таблетки. Семья на учете в ПДН не состоит.

Накануне студентка колледжа Петербургской моды отравилась таблетками в коммунальной квартире.

Фото: pixabay

Теги: 5-ая красноармейская, отравление, таблетки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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