Супруги из Выборга 60 лет живут в любви и согласии

Нина и Николай Абражевич отметили юбилей совместной жизни.

Сегодня, 25 сентября, супружеская пара из Выборга отметила 60 лет совместной жизни. С важной датой супругов Абражевич поздравил Сергей Кустов, заместитель главы МО "Выборгский район". От себя и от Дмитрия Никулина он подарил статуэтку и букет цветов.

Николай Иванович родился в Белоруссии под Минском в 1938 году. В Североморске работал тяжелым водолазом, затем был переведен в Выборг. Нина Андреевна из города Мичуринска, Тамбовской области. Всю трудовую жизнь работала на Комбинате бытового обслуживания в Выборге. Для двух своих дочерей родители всегда были примером для подражания.

Я счастливый человек, потому что у меня всегда была семья, всегда были со мной мои родители, которые заботились о нас с сестрой. Эта забота до сих пор чувствуется. Пока живы наши родители, мы еще являемся детьми. Елена Щукина, старшая дочь.

Родные также отметили, что любовь их родителей – это пример любви длиною в жизнь.

Ранее мы сообщили о том, что строительные работы возле родника в Выборгском районе идут полным ходом.

Фото: Piter.TV