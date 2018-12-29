"Стекло" разбивает сердца зрителей

В Петербурге при поддержке портала "Киноафиша" прошел пресс-показ комикс-триллера "Стекло". Каким получилось новое кино - читайте в нашей рецензии.

Смешать супергеройский жанр с триллером? Легко! Представляем вам фильм М.Найта Шьямалана "Стекло". Картина является третьим фильмом серии "Неуязвимый", а также общим сиквелом лент "Неуязвимый" и "Сплит". Разберем плюсы и минусы нового кино.



Данная картина - продолжение истории преступника с множественным расстройством личности, который в предыдущем фильме "Сплит" наделал немало ужасных вещей. Однако главную героиню Кейси Кук его личность "Зверь" отпустила, так как она "постигла страдание". В этот раз звереподобная личность и террорист-инвалид "Мистер Стекло" задумали сбежать из психиатрической лечебницы, но на пути встаёт еще один супермен Дэвид Данн.

Блестящая игра Брюса Уиллиса и Джеймса Макэвоя, к сожалению, не смогла вытащить странный и в некоторых моментах даже перекрученный сценарий. Психические отклонения приравняли к супергеройству, что само по себе вызывает некий диссонанс. Да, есть фильмы предшественники, но задача создателей любого фильма сделать так, чтобы замысел был понятен. Какой смысл вкладывали авторы этого кинопродукта - сказать трудно.

Концовка картины - еще одна странность. Трое близких "супергероев" решают продолжить дело погибших в финальной схватке перед больницей, хотя мы знаем, что сверхспособностей у них нет. Что будет дальше покажет только время.

Плюсы у фильма довольно весомые - игра актёров и операторская работа. Если вам этого достаточно и есть желание посмотреть на любимых актеров, запасайтесь попкорном и бегом в кинозал!

Фильм вышел в прокат 17 января.

Видео: официальный трейлер