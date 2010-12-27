"Зенит" оштрафовали на 210 тысяч рублей после матча против "Спартака"

Матч между столичными клубами завершился со счетом 1:1.

Петербургский "Зенит" был оштрафован на 210 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов и пиротехнику на трибунах. Это далеко не первые санкции против команды. Помимо этого, за аналогичное нарушение штраф в 295 тысяч рублей получил футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что матч между столичными клубами завершился со счетом 1:1. После игры клуб с Невы сохранил за собой первое место в чемпионате России с 41 очком. "Спартак" опустился на пятую строчку с 33 баллами.

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Фото: ФК "Зенит"