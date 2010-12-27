СМИ: Каррера может начать работать в "Зените"

Итальянец провел встречу с представителями "Газпрома".

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, который присутствовал на минувшей игре столичной команды и "Зенита", провел деловую встречу с представителями "Газпрома". Об этом сообщает издание "Спорту День за Днем".

В СМИ написали, что итальянец приехал в Москву именно с этой целью. Темой встречи была работа итальянского специалиста в структуре "Зенита". Комментариев от пресс-службы "сине-бело-голубых" на данный момент не поступало.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца команда впервые за долгое время стали чемпионами страны и завоевали Суперкубок.

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Фото: ТАСС