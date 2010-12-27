"Союзмультфильм" оживил картину Василия Сурикова

"Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня", рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма"

Российская компания мультипликации оживила картину Сурикова "Переход Суворова через Альпы".

При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить, рассказал художник-постановщик Юрий Пронин.



Мультипликация расскажет зрителям о похождениях юноши, который сбежал от родителей в полк Суворова под чужим именем. Картина покажет время Антифранцузской коалиции, а ожившее полотно Сурикова станет кульминацией.

Отметим,что мультфильм создается при помощи системы с помощью "Motion capture", с помощью которой можно анимировать персонажей и любые объекты.

Завершение работы над необычным мультфильмом планируется к концу 2018 года. На в широком прокате стоит ожидать картину к началу 2019.

Фото: Википедия