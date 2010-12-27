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"Союзмультфильм" оживил картину Василия Сурикова
Сегодня, 20:26
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IRINA_CHALKINA
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"Союзмультфильм" оживил картину Василия Сурикова

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"Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня", рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма"

Российская компания мультипликации оживила картину Сурикова "Переход Суворова через Альпы".

При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить, рассказал художник-постановщик Юрий Пронин.
 

Мультипликация расскажет зрителям о похождениях юноши, который сбежал от родителей в полк Суворова под чужим именем. Картина покажет время Антифранцузской коалиции, а ожившее полотно Сурикова станет кульминацией. 

Отметим,что мультфильм создается при помощи системы с помощью "Motion capture", с помощью которой можно анимировать персонажей и любые объекты. 

Завершение работы над необычным мультфильмом планируется к концу 2018 года. На в широком прокате стоит ожидать картину к началу 2019. 

Фото: Википедия

 

Теги: картина , мультфильмы , союзмультфиль
Категории: Лента новостей Новости России Культура

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