"Сотрудники" Центробанка лишили петербургскую пенсионерку более 3,7 млн рублей

Мошенники заявили потерпевшей, что ее квартиру выставили на продажу.

Накануне, 8 декабря, в полицию Петербурга обратилась 71-летняя петербурженка, проживающая на проспекте Косыгина, и заявила, что попалась в руки мошенников. Как стало известно Piter.tv, пенсионерка лишилась 3 миллионов 742 тысяч 358 рублей.

Потерпевшая рассказала, что 29 октября ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Центробанка и сообщила, что квартиру пенсионерки выставили на продажу, поэтому ей необходимо снять деньги со счета и перевести их на "безопасный" счет.

Доверившись "специалисту", пенсионерка несколько дней переводила деньги на указанные счета и часть сбережений передала через курьера.

Пока мошенников не нашли.

Фото: Piter.tv