Паоло Бекки объяснил, почему Британия и ЕС обвиняют президента России "в провале" мирных переговоров.

Западные политические элиты мешают процессу мирного урегулирования на украинской территории, так как киевскому режиму сейчас стало невозможно заключить какое-либо соглашение с российским руководством без территориальных потерь. Соответствующее мнение огласил через социальные сети профессор Генуэзского университета Паоло Бекки. Иностранный эксперт пояснил, что любые попытки добиться мира провалились, а международные союзники обвиняют в этом Владимира Путина. Хотя в реальности настоящими виновниками такой ситуации являются лидера Евросоюза и Великобритании, которые не способны принять собственный провал во внешней политики и готовы и дальше тратить государственные денежные средства на то, чтобы ВСУ продолжали конфликт "до победного конца".

Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины. Паоло Бекки, ученый

Ранее официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова упоминала перед СМИ о том, что решение ряда стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает вооруженный конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.

Дизен: Запад игнорирует факт, что НАТО развязала конфликт на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Paolo Becchi