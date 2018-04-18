В петербургских библиотеках рассказали о борьбе с должниками

Представители библиотек Северной столицы рассказали Piter.TV о том, что бывает с теми, кто не возвращает книги годами.

Сегодня, 9 августа, во всем мире отмечают День книголюбов. Piter.TV решил обратиться в петербургские библиотеки и узнать о том, как долго не приносят книги самые неорганизованные читатели.

Библиотекарь нотно-музыкального отдела центральной городской публичной библиотеки им. В.В Маяковского на наб. Фонтанки Светлана Яковлева рассказала о том, что один из нарушителей не приносит книгу с 2011 года. Из библиотеки должникам периодически звонят или пишут письма. Иногда это оказывается бесполезным, потому что человек мог уехать в другой город. Трудно бывает достучаться до студентов. Тем, кто возвращает книги с задержкой, приходится платить штраф – по 2 рубля за каждый просроченный день.

"Мы можем заблокировать читателя, и он не сможет пользоваться библиотеками нашей сети. Так как у нас много филиалов в разных частях города, человеку это может принести серьезное неудобство. Также у нас есть право подать в суд на должника, но пока этим никто не пользуется. В будущем государство, может, предпримет какие-то меры", - поделилась Светлана Яковлева.

На данный момент библиотеки Петербурга активно переходят на электронный формат хранения информации о читателях – данные пользователей хранятся не только в "бумажном" виде. Из единой базы данных библиотеки могут узнать о наличии задолженностей у человека и отказать ему в выдаче изданий.

"Если человек не приносит книгу вовремя, то на него налагаются штрафные санкции - 1 рубль за один день. Однако большие суммы никому не приходилось платить: максимум 240-300 рублей", - сказала Елена Павлова, ведущий библиотекарь Библиотеки Гоголя.

Несмотря на то, что некоторые петербуржцы не приносили книги годами, они знают о том, что в библиотеке на Среднеохтинском проспекте есть определенное время, в которое книгу можно вернуть без каких-либо последствий. Летом и перед Новым годом в библиотеке Гоголя действует специальная акция.

"В этот период мы ничего не берем с читателя, улыбаемся, принимаем с радостью книги. Люди это знают и стараются принести все к этим датам", - рассказала библиотекарь.

Заведущая Центральной районной библиотеки имени Чехова на улице Турку Ирина Быстрова отметила о том, что связаться с должниками бывает очень сложно. Звонить и писать сообщения на телефон можно только тем, кто дал на это письменное разрешение, остальным приходится писать письма. По подсчетам заведующей, сотрудники библиотеки посылают около 25-30 писем в квартал, но только тем, кто не принес особо ценную книгу, либо слишком долго держит такие издания. На деле нарушителей еще больше. По информации специалиста, около четверти читателей библиотеки не возращают издания вовсе.

На днях сотрудники Центральной районной библиотеки им. А.П. Чехова звонили должникам 2017 года – их оказалось около 40 человек.

"В картотеке мы четко прописываем, кто и что нам сказал во время звонка. Кто-то "обещал прийти", кто-то в отпуске, у кого-то книга находится в плохом состоянии. Одно из самых частых объяснений - "собака съела", - поделилась Ирина Быстрова.

По словам заведующей, электронная база данных городских библиотек появилась только в прошлом году. Ирина Быстрова надеется,что в скором времени для читателей с плохой репутацией можно будет блокировать доступ ко всем библиотекам.

Фото: Piter.TV, gogol-library.ru