Владельцев собак Кировского района проверили на соблюдение законодательства

Рейд проходил вдоль газона.

Сотрудники Смольного выявили петербуржцев, которые с нарушениями выгуливали домашних животных в Кировском районе. По итогам рейда выписали 9 протоколов, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

За "собачниками" наблюдали на проспекте Стачек. Места для проверок выбираются с учетом обращений граждан, в том числе через социальные сети. Некоторые горожане недовольны тем, как владельцы собак выгуливают своих питомцев.

В комитете напомнили, что выгуливать собак можно только на поводке. Животные с высотой в холке более сорока сантиметров должны быть в наморднике. Штраф за нарушения составляет от одной до пяти тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что перед судом предстанет петербуржец, проломивший молотком голову собаке.

Фото: gov.spb.ru