Мультфильм "Снежная королева 3" стал самым кассовым в зарубежном прокате

Сборы релиза за границей составили 20,28 млн долларов.

Анимационный фильм "Снежная Королева 3. Огонь и Лёд" студии Wizart стал самым кассовым российским релизом в зарубежном прокате. Об этом сообщают создатели мультика.

Третью часть "Снежной королевы" показали в 13 кинотеатрах заграницы. Благодаря Канаде, которая собрала 26 тысяч долларов, сборы мультфильма составили 20,28 млн рублей (без учета России). После Канады анимационный фильм Wizart отправится в Японию.

Отметим, что фильмы российской франшизы "Снежная королева" показаны в 150 странах мира и переведены на 30 языков. Сегодня мультипликационная студия Wizart выпустила четыре части мультфильма, последняя "Снежная королева: Зазеркалье" вышла в прокат в новогодние праздники.

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Видео: YouTube / Universal Pictures Russia