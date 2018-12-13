"Смотреть со звуком": самец норки устроил истерику из-за лиса

Зверек уже два года устраивает нору на территории заповедника, а лис его только злит.

Самец норки устроил настоящий скандал из-за лиса. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Сотрудники рассказывают, что на территорию заповедника стал часто приходить лис. Норку это очень злит, так как этот зверек уже второй год делает нору на этом месте. Своими криками норка больше испугала людей, чем хищника.

Видео смотреть со звуком! пресс-служба Кроноцкого заповедника

Комментаторы также очень удивились тому, что такой маленький зверек может издавать такие пронзительные звуки сирены.

В апреле очевидцы сняли в Шушарах лису, которая гуляла по детской площадке.

Фото и видео: kronoki.ru/ Instagram