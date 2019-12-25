"Смешарики" проведут в Петербурге концерт в режиме онлайн

В концерте примут участия актеры озвучки.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что в 16:00 в официальной группе Александринского театра, социальной сети "Вконтакте", пройдет трансляция концерта для детей.

Программа "От винта!" порадует слушателей задорными песнями из "Смешариков". Их исполнят Марина Ланда, Сергей Васильев, а также актер озвучки Совуньи и Карыча - Сергей Мардарь. За звуки и мелодии будет отвечать джаз-поп оркестр "СмешБэнд".

Напомним, что Александринский на данный момент временно закрыт.

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Фото: Pixabay