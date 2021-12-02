"Синичкин день" в Летнем саду: в Петербурге открыли зимний сезон заботы о птицах

В Летнем саду прошла экскурсия и мастер-класс для школьников в честь праздника "Синичкин день".

В Летнем саду Русского музея прошла ежегодная экологическая акция "Синичкин день". В "Голубятне" на территории Летнего сада 12 ноября прошла экскурсия для детей школы № 371. Этот праздник, учреждённый Союзом охраны птиц России, призван привлечь внимание к пернатым, остающимся зимовать в северных городах нашей страны — синицам, снегирям и другим птицам, нуждающимся в поддержке человека в холодное время года. На мероприятии побывал корреспондент Piter.tv.

Для учеников школы № 371 имени Героя Российской Федерации Евгения Зиничева сотрудники садов Русского музея подготовили познавательную программу. Ребята узнали, как зимуют птицы, какие корма для них полезны и как правильно подкармливать пернатых. На мастер-классе в павильоне "Голубятня" школьники сделали собственные "яблочные кормушки", а затем наполнили самую известную кормушку Летнего сада.

Главный хранитель садов Русского музея Александра Алексеева отметила, что "Синичкин день" — это одна из важнейших традиций музея:

Мы проводим эту акцию уже больше десяти лет. Для нас главное — не просто сохранить сады, но и научить детей понимать и любить природу. Ведь работа музея — это не только охрана наследия, но и передача знаний о нём будущим поколениям. Александра Алексеева, главный хранитель садов Государственного Русского музея

Мастер-класс провели специалисты Русского музея, рассказавшие ребятам, какие птицы остаются зимовать в садах и как правильно их подкармливать.

Школьники с увлечением участвовали в мероприятии: рассматривали кормушки и задавали вопросы специалистам. Ребята узнали, чем отличаются синицы от лазоревок, почему снегири прилетают не каждый год и как правильно выбирать корм.

Я узнал очень много нового. Оказывается, есть не один вид синичек, а семь! Мы узнали о четырёх из них. Ещё делали "штучки" для синичек — такой пакетик со знаниями, куда клали то, что любит та или иная птичка. Александр Белов, ученик школы номер 371 Московского района

Родители и педагоги отмечают, что подобные инициативы воспитывают в детях бережное отношение к окружающему миру.

Во-первых, познавательно, во-вторых — значимо. Дети узнали много нового, им понравилось и место, и атмосфера. Такие встречи учат доброте. Екатерина Харак, мама ученика

Акция "Синичкин день" в Летнем саду традиционно открывает зимний сезон Русского музея под открытым небом. Теперь птицы парка не останутся без заботы и тепла — а школьники, участвовавшие в празднике, смогут применить полученные знания, создавая кормушки у себя дома или в школе.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.tv

Фото: Piter.tv