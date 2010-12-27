"Северная верфь" выиграла контракт на строительство шести 80-метровых траулеров

Петербургская "Северная верфь" заключила контракт на строительство шести морозильных траулеров на 21 миллиард рублей. Каждое судно будет 80 метров в длину.

Судостроительный завод "Северная верфь" заключил контракты с группой "Норебо" на строительство шести морозильных траулеров-процессоров. Сумма договора составляет 21 миллиард рублей. Новые судна получат капсулообразный корпуса. Длиннка каждого составит 80 метров.

На траулерах соорудят рыбообрабатывающие фабрики. Они позволят за сутки производить до 21 тонны филе трески и пикши и не менее 7 тонн рыбной муки. А морозильные установки позволят обрабатывать до 60 тонн рыбной продукции в сутки. Использовать судна будут в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Первое судно заложат в третьем квартале 2018 года. Передать все траулеры заказчику собираются до 2023 года. Сейчас "Северная верфь" хочет начать работы по разработке конструкторских и технологических документов.