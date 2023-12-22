"Семишагофф" стал владельцем бизнес-центра в Красногвардейском районе

Эксперты оценили сделку в 470-550 млн рублей.

Петербургская сеть продуктовых магазинов "Семишагофф" приобрела бизнес-центр "Александр Невский" на Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе. Об этом пишет "Ъ-СПб" 12 января.

Согласно данным ЕГРН, площадь выкупленного помещения составляет 4,7 тыс. "квадратов", построено оно в 2005 году. Бизнес-центр стал собственностью ООО "Капитал плюс". Владельцу компании Виталию Поздееву принадлежит "Семишагофф".

Эксперты оценили сделку в 470-550 млн рублей. Кроме того, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Петербурге Сергей Дуванов отмечает, что покупка "Александра Невского" продуктовой сетью может свидетельствовать о ее амбициозных планах. В бизнес-центр переедет головной офис "Семишагофф", который сейчас расположен на проспекте Большевиков.

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Фото: Piter.TV