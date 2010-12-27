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"Сапсан" прибыл в Петербург с трехчасовой задержкой из-за поломки на контактной сети
Сегодня, 8:45
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lesjasap
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"Сапсан" прибыл в Петербург с трехчасовой задержкой из-за поломки на контактной сети

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Представители Октябрьской железной дороги бесплатно развезли опоздавших пассажиров от вокзала до места назначения.

Вечерний "Сапсан" из Москвы прибыл в Петербург на три часа позже запланированного времени. Причиной стала поломка на контактной сети. Состав встал на территории Новгородской области на перегоне Боровенка-Торбино. Об инциденте сообщили пассажиры. Они выложили в социальные сети фотографии из салона вагона. Известно, что ситуация коснулась поезда под номером 776. Следующий "Сапсан" также был задержан на полчаса. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. 

По данным пассажиров, по рации дежурным сообщили, что что-то упало на крышу вагона. По всей видимости, произошел обрыв проводов. В 17-ом вагоне произошла небольшая качка, а потом люди услышали, как что-то якобы скатилось на рельсы. 

Представители Октябрьской железной дороги отметили, что всем пассажирам "Сапсана", которые отправлялись из Москвы в 19.30, по прибытию в Северную столицу организовали бесплатный трансфер от Московского вокзала. В город скоростному поезду  удалось добраться только к половине первого ночи 10 апреля. 

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: контактная сеть , поломка , сапсан
Категории: Новости СПб Происшествия

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