"Самокат" доставил 500 кг фруктов в общежитие Мечникова с изолированными студентами

Служба доставки решила поддержать студентов, которых изолировали из-за проверки на коронавирус.

В общежитие СЗГМУ имени Мечникова, где студенты находятся под наблюдением врачей, привезли фрукты. Жителей изолировали после госпитализации студента из Италии с подозрением на коронавирус. 500 килограммов фруктов в знак поддержки студентов доставила компания "Самокат".

Мы узнали, что ребята изолированы, что нельзя две недели выходить, едой естественно никто не запасся, никто не знал, поэтому решили помочь. Вчера они пускали самолетики, просили пиццу и поесть, мы решили активно все организовать, помочь, чтобы ребята не голодали. Екатерина Додонова, маркетолог службы доставки "Самокат"

Привезенные продукты забрали волонтеры в защитной одежде и масках. По словам представителя службы доставки, при необходимости акцию для студентов могут повторить