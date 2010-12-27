В субботу, 21 сентября, в рамках фестиваля "Балтийский кукловорот" в парке Монрепо, на лесной сцене, зрители увидели спектакль в технике живой анимации - "Самый счастливый осьминог".

"Самого счастливого осьминога" показали в выборгском парке Монрепо.

В субботу, 21 сентября, в рамках фестиваля "Балтийский кукловорот" в парке Монрепо, на лесной сцене, зрители увидели спектакль в технике живой анимации - "Самый счастливый осьминог".

"Самый счастливый осьминог" это увлекательная история от театра Руслана Вольфсона, рассчитанный на зрителей от четырех лет. История маленького осьминога, у которого всего семь ног, а значит он не такой как все члены его семьи, в этот раз увлекла зрителей не на шутку, некоторые пришли на спектакль во второй раз. Впервые посмотрев его на сцене театра "Святая крепость" буквально за пару дней до.

"Моему сыну, да и мне тоже, настолько понравился спектакль, что, несмотря на погоду, мы сходили на него еще раз, уже в Монрепо, а заодно погуляли по парку", - рассказала Питер ТВ Ирина.

Как рассказали в парке, в их задачу вошло только предоставление сцены, все остальное взяли на себя сами артисты и организаторы фестиваля: привезли все оборудование, в число которого вошел "Вольфсовизор - волшебный телевизор, в который может попасть все, что угодно. Кстати, вход на спектакль был бесплатным, зрители заплатили только за билеты в парк.