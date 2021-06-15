"Самый сильный человек мира" принес присягу в Раде под крики "Позор"

Василий Вирастюк стал украинским депутатом.

"Самый сильный человек мира" 15 июня на заседании в украинском парламенте принес присягу в Верховной Раде под крики "Позор". Речь идет о кандидате от президентской партии "Слуга Народа" Василие Вирастюке. Он получил должность депутата после нескольких месяцев судебных разбирательств. Ранее Верховный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии о признании Вирастюка законно избранным депутатом. ЦИКу пришлось подать апелляционную жалобу. После этого Большая палата ВС признала избрание Вирастюка депутатом законным решением.

Напомним, что Василий Вирастюк родился в Ивано-Франковской области на Украине. Он занимается силовым многоборьем Strongest man с 2000-ых годов. В 2004 и 2007 годах мужчина был признан сильнейшим человеком планеты в рамках международных соревнований.

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Видео: Youtube/112 Украина