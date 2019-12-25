СМИ: Киев решил обложить налогами жителей Крыма

Данный законопроект планируют принять в августе.

Киев планирует ввести налоги для жителей Крыма. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на портал "Обозреватель".

По данным СМИ, украинские власти хотят отменить созданную в 2014 году свободную экономическую зону "Крым". К украинцам, проживающим на территории российского полуострова, будут применяться те же налоговые правила, которые действуют на территории Украины.

Данный законопроект разрабатывается в Верховной Раде. По данным СМИ, его хотят принять приблизительно в августе до саммита "Крымская платформа". Отметим, в настоящее время жители Украины, которые проживают в Крыму, считаются Киевом иностранцами, так как они не платят налоги. Также они не имеют права пользоваться украинскими банковскими услугами и получать пенсии.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что последствия окончания строительства "Северного потока – 2" способны серьезно ударить по Украине и затронуть каждого жителя страны. По его словам, украинским властям ранее следовало бороться не за закрытие газопровода, а за обеспечение страны контрактом на срок 14-25 лет, чтобы обезопасить себя.

Фото: pixabay.com