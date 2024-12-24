На Сахалине задержана группа браконьеров

Полиция установила банду, занимающуюся нелегальной добычей водных биоресурсов в регионе.

На Сахалине российские правоохранительные органы задержали с поличным группу браконьеров. Участники преступной группы подозреваются в незаконной добыче краба в особо крупном размере. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным сведениям от полиции, местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением биоресурсов региона. К осуществлению незаконной деятельности ему удалось привлечь своего знакомого и супругу.

Мужчины поочередно выходили в море на резиновых лодках. С помощью запрещенного орудия лова они добывали краба. На земельном участке одного из злоумышленников было установлено самодельное оборудование для переработки продукции. пресс-служба МВД РФ по регионк

Во время задержания оперативники нашли у подозреваемых около 200 экземпляров различных видов краба. Материальный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Сахалина, составил более 1,3 миллиона рублей. Ведется уголовное дело по статье 256 УК РФ. Фигуранты расследования остаются под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа