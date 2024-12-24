В Якутии экс- работница уличена в хищении девяти дорогостоящих смартфонов

Экс-сотрудница торговой точки украла 9 гаджетов.

На территории Якутии бывшая работница магазина техники подозревается российскими правоохранительными органами в хищении девяти дорогостоящих смартфонов из торговой точки. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД. Известно, что криминальный эпизод попал на запись с камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что 19-летняя злоумышленница забрала ключи от витрин, а затем, воспользовавшись моментом, когда на месте отсутствовали сотрудники, украла четыре гаджета.

На следующий день таким же образом она прибрала к рукам ещё пять сотовых телефонов. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей. пресс-служба полиции

Оперативники установили, что семь украденных мобильных устройств подозреваемая сдала в разные комиссионные магазины, а также один из смартфонов была по объявлению, ещё один оставила себе для личного пользования. В отношении фигурантки ведется расследование по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ. Местной жительнице выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа