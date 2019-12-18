Данные в прессы в компании назвали не соответствующими реальности.

"Сафмар" опроверг информацию об обысках в доме и офисах Михаила Гуцериева. В холдинге подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности. Об этом специалисты рассказали "ТАССу".

Ранее "Открытые медиа" написали, что в доме бизнесмена прошли обыски. Их якобы проводили сотрудники ФСБ в московском районе Хамовники. Оперативные мероприятия также затронули офисные помещения, принадлежащие предпринимателю.

В "Ленте.ру" заявили, что Гуцериева подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти. Ресурсы должностное лицо мог вывести за границу РФ. Ранее бизнесмен вместе с семьей возглавил рейтинг самых богатых кланов России по версии Forbes. Этот титул он занимает пять лет подряд.

Ранее Piter.tv писал о том, что Rambler попросит прекратить уголовное дело по Nginx.

Видео:YouTube/Forbes, Видеостихи