"Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" легализовала 17 млн рублей

В Петербурге в отношении руководителя "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" установлено, что одним из обвиняемых вместе с неизвестной группой лиц, осуществлена легализация денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что сумма легализованных денег составляет не менее 17 млн рублей из 140 млн рублей, полученных в наличном виде.

4 апреля 2018 года следственной службой УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей религиозной группы по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлении".

В настоящее время расследование продолжается. Напомним, расследование уголовного дела началось из-за осуществления членами религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" действий, направленных на организацию деятельности экстремистского сообщества, возбуждение ненависти, а также унижение человеческого достоинства и незаконной предпринимательской деятельности.

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