Путина попросили защитить петербургских саентологов

Группа правозащитников написала открытое письмо к президенту России Владимиру путину с просьбой защитить саентологов из Петербурга от уголовного расследования.

Президенту России Владимиру Путину адресовали открытое письмо правозащитники во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Активисты просят главу государства защитить саентологов Петербурга от уголовного преследования.

В документе речь идет о трех руководителях Саентологической церкви Петербурга. Сейчас их обвиняют в экстремизме и незаконном предпринимательстве. Правозащитникам кажется, что представителям церкви препятствуют в их конституционном праве выбирать и распространять религиозные удобрения и действовать в соответствии с ними.

"Действия, за которые перечисленные выше лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах саентологов, практикующих в различных странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки — в целом более чем в 160 странах мира, и нигде подобная практика не признается уголовным деянием", - говориться в письме, текст которого опубликовал "Коммерсант".

Видео: ГУ ФСБ по Петербургу