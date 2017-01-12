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В Петербурге проводят обыски по делу о хищении денег дольщиков сайентологами
Сегодня, 17:03
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nadezhda_sib

В Петербурге проводят обыски по делу о хищении денег дольщиков сайентологами

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Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В среду, 4 марта, в офисе частной компании "АТМ" в Петербурге силовики проводят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено в отношении сайентологов, которые похитили деньги у обманутых дольщиков. Предполагается, что организация участвовала в схеме по отмывке денег, которые направлялись в в сайентологические организации за границей. 

Официальная информация об обысках пока не поступала. 

Напомним, что часть сайентологических материалов признана экстремистской и запрещены к распространению. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, обыски, сайентологи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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