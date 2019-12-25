Фигуранты дела сайентологов отказались признать вину в суде

Они не понимают, в чем их обвиняют, так как считают, что занимаются добрыми делами.

Невский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об организации экстремистского сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Его фигурантами являются пять членов объединения "Сайентологическая церковь Петербурга". На заседании, которое прошло 18 августа, им огласили обвинительное заключение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимым непонятно, в чем их обвиняют. Вину они не признали. Фигуранты дела вспомнили Коперника, которого " тоже преследовали".

На следующем заседании в суде выступят свидетели, в том числе иностранцы.

Здание офиса объединения не раз обыскивали.

Фото: Piter.TV