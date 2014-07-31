Наставник по WB осужден за мошенничество под предлогом реализации NFT-проекта и легализацию денег

Илья Малов проведет шесть лет в колонии общего режима.

Наставник по WB Илья Малов осужден за мошенничество под предлогом реализации NFT-проекта и легализацию денежных средств. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях пресс-службой регионального управления Прокуратуры по Москве. В надзорном ведомстве пояснили, что криминальную схему злоумышленник начал реализовывать еще в ноябре 2022 года. Вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, мужчина создал в мессенджере группу по инвестированию цифровой валюты в бизнес-проект.

Обвиняемый выдавал себя за успешного крипто-инвестора. Таким образом он знакомился на различных предпринимательских встречах с пострадавшими, которым сообщал, что занимается привлечением денежных средств в NFT бизнес-проект. Малов говорил, что что его знакомый - известный художник создает NFT-картины а после размещает их на различных ресурсах, после чего стоимость товара возрастает. Илья Малов заверял обманутых, что впоследствии таким способом можно получить прибыль.

После того как осужденный получал получал права собственности на цифровую валюту, полученную от введенных в заблуждение потерпевших, он перестал выходить на связь. Похищенную криптовалюту он переводил на заранее созданные цифровые кошельки. пресс-служба прокуратуры по Москве

От действий Ильи Малова пострадало пять раждан. Общий материальный ущерб превысил 70 миллионов рублей. С целью легализации преступного дохода россиянин приобрел недвижимость стоимостью 30 миллионов рублей и автомобиль "Ламборгини" за 27 миллиона рублей. С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов судебная инстанция назначила фигуранту расследования наказание виде колонии общего режима на срок в шесть лет.

За хищение более 16,5 млн рублей под видом поставки техники петербуржец проведет 6 лет в колонии.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы