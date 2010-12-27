В Петербурге вынесли приговор женщине, которая отдала деньги дольщиков саентологам

Директор строительной компании "Олимп" передала деньги дольщиков на тренинги московской саентологической церкви

30 октября огласили приговор мошеннице, которая передала похищенные у дольщиков деньги сайентологической церкви, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что Екатерина Заборских, председатель правления ряда городских потребительских обществ и жилищно-строительный кооперативов, заключала договоры по оплате первых взносов в строительство малоэтажных домов, а также жилых домов и земельных участков по городу и области. Дольщиков привозили на строительные объекты, показывали проекты, но выше фундамента жилье так и не поднялось. Это было связано с отсутствием разрешения на строительство.

С 2012 по 2014 год мошенница похитила в общей сложности 130 млн рублей и обманула более 70 семей. Являясь адаптером саентологии, женщина пожертвовала все похищенные деньги церкви.

Октябрьский районный суд Петербурга признал Заборских виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии общего режима. Общая сумма удовлетворенных гражданских исков составила 133 114 000 рублей, а также с обвиненной взыскали издержки на сумму 637 346 рублей.

Стоит отметить, что Октябрьский районный суд рассматривает еще одно дело в отношение Екатерины Заборских по факту хищения 33 млн. рублей.