"Садовую" проверяли почти час

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В пятницу, 8 марта, метро "Садовая" и переходы на прилегающие станции были закрыты для пассажиров на вход и выход почти час. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.



Станцию закрыли в 09:57, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 10:43. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV