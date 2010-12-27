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"Садовую" проверяли почти час
Сегодня, 10:50
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Rybka123

"Садовую" проверяли почти час

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В данный момент метро работает в штатном режиме.

В пятницу, 8 марта, метро "Садовая" и переходы на прилегающие станции были закрыты для пассажиров на вход и выход почти час. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 09:57, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 10:43. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV 

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Теги: бесхозный предмет, проверка, садовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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