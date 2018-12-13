Станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрыты

Причиной стал бесхозный предмет.

В воскресенье, 12 мая станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрылись из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Ограничения действуют с 11:30.

Ведется проверка.

Видео: Piter.tv