Станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрыты

В воскресенье, 12 мая станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрылись из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Ограничения действуют с 11:30.
Ведется проверка.
Видео: Piter.tv
Причиной стал бесхозный предмет.
В воскресенье, 12 мая станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрылись из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Ограничения действуют с 11:30.
Ведется проверка.
Видео: Piter.tv
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