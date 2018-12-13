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Станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрыты

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Причиной стал бесхозный предмет.

В воскресенье, 12 мая станция "Садовая", переходы на "Спасскую" и "Сенную" закрылись из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. 

Ограничения действуют с 11:30.

Ведется проверка.

Видео: Piter.tv

Теги: метро петербурга, метро спб, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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