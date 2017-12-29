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В России с февраля увеличат пенсионные выплаты льготникам
Сегодня, 13:55
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lesjasap
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В России с февраля увеличат пенсионные выплаты льготникам

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С первого февраля в стране льготные категории граждан получат повышенные пенсионные выплаты.

Представители пресс-службы Пенсионного фонда сообщают, что с первого февраля в стране на два с половиной процента возрастут выплаты льготным категориям граждан. Увеличенные пенсии получат более 15,4 миллионов человек.
 
Среди тех, кто может рассчитывать на прибавку: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся влиянию радиации, Герои СССР и России, а также соцтруда. На данные нужды будет выделено 450,6 миллиардов рублей. 
 
Также будет проиндексирован комплекс социальных услуг. По прежнему можно будет выбрать между ними и денежным эквивалентом. 
 
Отметим, что с 1 февраля  стоимость набора соцуслуг выйдет в 1075 рублей. Среди этой суммы 828 рублей идут на обеспечение медицинскими препаратами.
Теги: выплаты , лекарство , лечение , льготники , медкаменты , прибавка , социальные услуги
Категории: Новости СПб

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