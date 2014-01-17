СК возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество после проверки в Нарвской заставе

В компании «СПб Реновация» прошёл ряд обысков, в ходе которых изъяли документы и предметы, полезные следствию.

В четверг, 3 ноября, СК по Петербурге возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество после проверки жалоб жителей Нарвской заставы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что неизвестные лица от имени ООО "СПб Реновация" с ноября 2009 года по июль 2020 года подали заявки на участие в аукционах "Фонда имущества Санкт-Петербурга". Аукционы касались договоров о развитии 22 жилых районов Петербурга, в частности и Нарвской заставы. В результате компания получила подряды и подписала договоры о продлении развития территорий до 2029 года. При этом компания не приступила к исполнению своих обязательств, но она могла на безвозмездной основе приобрести в собственность либо в аренду земельные участки.

Довести задуманное до конца они не смогли, потому что инициативная группа жителей Нарвской заставы обратилась в полицию. Днем ранее председатель СК Бастрыкин провел встречу с жителями и поручил проверить их жалобы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество".

В компании "СПб Реновация" прошёл ряд обысков, в ходе которых изъяли документы и предметы, полезные следствию. Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства и устанавливают причастных лиц.

Напомним, что ранее СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту планируемой реновации округа Нарвская застава.К зампреду СК Александру Клаусу обратилась женщина из инициативной группы по защите Нарвской заставы. Она рассказала, что строительная компания, которая выкупила этот участок, планирует в короткие сроки выселить почти 500 жителей из своих квартир. При этом компания отказывается предоставить им маневренный фонд и постоянное жильё в границах той же административной территории или соразмерную компенсацию.

Следствие считает, что в 2010 году сотрудники правительства Петербурга нарушили закон об исторической застройке и заключили договор с ООО "СПб Реновация". В договоре указали, что инвестор принял на себя обязательства по развитию застроенных территорий, в том числе путём сноса исторических зданий в Нарвской заставе.

Ранее Бастрыкин поручил проверить жалобы петербуржцев на застройку у метро "Нарвская". Сейчас обсуждают исключение микрорайона из охранной зоны на весь период реновации до 2029 года.

Фото: Википедия