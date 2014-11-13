"Русские все видят". В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО

Дуглас Макгрегор оценил работу российской разведки и артиллерии.

Российская армия ликвидировала инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне проведения специальной военной операции. Зарубежные помощники ВСУ находились в 30 милях (или 48 километрах) от линии боевого соприкосновения. Объекты противников поражены российской артиллерией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время невозможно пересечь государственную границу Украины и не попасть в поле зрения российской разведки. При этом у властей киевского режима не получится обрушить такую систему наблюдения, так как речь идет о многоуровневой и сложной системе.

Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. Русские узнают обо всем, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

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Фото и видео: YouTube / Godfrey Bloom Official