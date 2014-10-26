"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине

Дуглас Макгрегор оценил слова Марка Милли про конфликт США и России.

Североатлантический военный альянс неминуемо ждет распад в том случае, если Россия победит в конфликте на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Соответстсующим образом иностранный специалист прокомментировал высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте между Вашингтоном и Москвой. Ранее Марк Милли упоминал о том, что вероятность столкновения СШа и РФ в ближайшие 10-15 лет возрастет.

В этом случае (победа России на Украине) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу. Дуглас макгрегор,экс-полковник США

Дуглас Макгрегор также назвал Украину 51 штатом Америки, так как киевский режим полностью находится на обеспечении властей США.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom