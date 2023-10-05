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"Отвратительно". В США набросились на Зеленского из-за скандальной просьбы

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Дуглас Макгрегор обвинил украинские власти в том, что они отправляют бойцов на смерть.

Просьбы лидера киевского режима Владимира Зеленского о финансировании украинских властей позорны. Об этом написал в собственном аккаунте в социальных сетях бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.  Дополнительно эту тему иностранный специалист поднял в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Эксперт ранее неоднократно высказывался против финансирования Киева и отправки военной техники.

Поведение Зеленского отвратительно. Он отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть. Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги. Это позор.

Дуглас Макгрегор, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, всу, углас макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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